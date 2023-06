Eine Schülerin nimmt am Unterricht teil.

Dresden - Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sind in diesem Jahr 96 Beiträge aus Sachsen eingereicht worden. Je 15 davon seien mit Landes- und Förderpreisen ausgezeichnet worden, teilte die Körber-Stiftung am Mittwoch mit. Zudem sei das Romain-Rolland-Gymnasium Dresden als landesbeste Schule ausgewählt worden.

Das Ausschreibungsthema des Wettbewerbs lautete in diesem Jahr „Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte“. Die Landespreise werden am 27. Juni in Leipzig verliehen. Die Landessieger haben die Chance auf einen von 50 Bundespreisen.

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist ein Forschungswettbewerb für junge Menschen. Er wurden 1973 vom damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und der Körber-Stiftung ins Leben gerufen.