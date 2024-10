Bei Hannover 96 spielt der Stürmer Andreas Voglsammer künftig für gleich zwei Teams: auf dem Rasen und an der Konsole.

Künftig auf dem Rasen und an der Konsole aktive: Hannover-Profi Andreas Voglsammer.

Hannover - Fußball-Profi Andreas Voglsammer wird bei Hannover 96 künftig in der 2. Bundesliga und für das E-Sport-Team spielen. „Es ist seit vielen Jahren ein Hobby von mir. Und ich würde auch meinen, ich bin besser als der Durchschnitt“, sagte der 32-Jährige über seine Leidenschaft für das Konsolenspiel EA FC. Zusammen mit den E-Football-Teams der anderen Erst- und Zweitligisten spielen auch die 96er um die deutsche Meisterschaft in der VBL Club Championship.

Bei seiner Pressekonferenz zum nächsten Zweitliga-Heimspiel gegen Schalke 04 (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) sagte Hannovers Trainer Stefan Leitl dazu: „Ich wusste nicht, dass er so stark an der Konsole ist.“ Er habe aber klar mit Voglsammer besprochen: „Fokus liegt auf Profifußball. Wenn er so viel Zeit hat, um von seiner Frau weg zu sein, um zu daddeln, dann soll er es tun. Ich würde lieber bei meiner Frau zu Hause sein.“