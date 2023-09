Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss auch am Sonntag im Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf auf seine Sturmhoffnung Nicolo Tresoldi verzichten. Der 19 Jahre alte Angreifer ist seit seiner Länderspiel-Reise mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in der vergangenen Woche erkrankt. „Das gefällt mir einfach nicht, dass Nicolo von der Nationalmannschaft zurückkommt und uns so lange krankheitsbedingt ausfällt“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Leitl geht es bei seinen Aussagen nicht um Vorwürfe an den Deutschen Fußball-Bund. Sondern um das, „was er bisher gezeigt hat, wie er in Form war, wie er innerhalb der Mannschaft performt hat“, sagte der 96-Coach. „Für den Jungen tut es mir sehr leid. Er war in einer super Verfassung und ist jetzt zwei Wochen akut krank. Jeder weiß, was das bedeutet in der Trainingseingliederung und im Wiederaufbau, wenn du zwei Wochen überhaupt kein Sport machen kannst. Wir brauchen wieder ein paar Tage, bis wir ihn wieder heranführen. Deswegen wird er uns dieses Wochenende natürlich und wahrscheinlich auch im nächsten Heimspiel nicht zur Verfügung stehen. Und das ist sehr ärgerlich.“

Hannover kletterte durch drei Siege in den vergangenen vier Spielen bis auf Platz vier der Tabelle. Die Fortuna geht als Spitzenreiter in diesen siebten Spieltag.