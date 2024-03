Seevetal - Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 im Bereich Maschener Kreuz bei Seevetal (Landkreis Harburg) ist die Straße am Mittwochnachmittag in Richtung Hamburg gesperrt worden. An dem Unfall seien mehrere Laster und ein Wohnmobil beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Die Anzahl der Beteiligten, die Schwere ihrer Verletzungen und der genaue Unfallhergang waren zunächst noch unklar.