Berlin - Die Autobahn 100 in Berlin ist aktuell in Richtung Wedding gesperrt. Die Sperrung befindet sich zwischen dem Autobahndreieck Neukölln am südöstlichen Berliner Stadtring und der Buschkrugallee. Grund für die Sperrung sind nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) technische Probleme. Wie lang die Sperrung anhalten wird, ist bislang unklar. Zudem herrsche auf der Autobahn 113 ab Adlershof Stau und auch auf umliegenden Straßen komme es zu enormen Verzögerungen.