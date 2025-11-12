Die A13 ist nach einem Lkw-Brand bei Mittenwalde in Fahrtrichtung Berlin dicht. Die Aufräumarbeiten könnten sich bis in die Mittagsstunden ziehen. Zuvor brannte bereits ein Lkw auf der A113 in Berlin.

Mittenwalde - Die A13 ist wegen eines Lkw-Brandes zwischen den Anschlussstellen Mittenwalde und Ragow derzeit in Richtung Berlin voll gesperrt. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen, hieß es von einem Sprecher. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, war derzeit noch nicht bekannt. Schätzungen zufolge könnte sie sich noch bis in die Mittagsstunden ziehen. Der Verkehr wird laut der Polizei über die Anschlussstelle Groß Köris umgeleitet.

Ein Sattelauflieger eines Lastwagens war am Mittwochmorgen in Höhe der Ausfahrt Mittenwalde in Brand geraten, hieß es von Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gab es zurzeit noch keine Informationen. Bereits in der Nacht hatte ein Lkw auf der A113 in Berlin gebrannt. Auch da ist die Autobahn stadteinwärts derzeit noch gesperrt.