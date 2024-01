Halle - Nach zwei Unfällen in der Nacht zum Freitag ist die Autobahn 14 bei Halle in Richtung Dresden voll gesperrt. Kurz vor Mitternacht stießen nahe der Anschlussstelle Halle-Trotha mehrere Fahrzeuge zusammen, zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer eines Autos fuhr auf einen Lastwagen, dieser kollidierte mit einem weiteren Lkw, der gegen eine Leitplanke fuhr. Durch den Zusammenstoß verloren beide Lastwagen Diesel, der daraufhin auf die Fahrbahn gelangte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Wenige Stunden später kam es nach Polizeiangaben etwas weiter südlich zu einem weiteren Unfall zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen. Der Fahrer eines Lastwagens kam am frühen Freitagmorgen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mittelleitplanke. Dabei kippte der Anhänger um. Dieser wurde inzwischen geborgen. Zum Zustand des Fahrers war zunächst nichts bekannt.

Wie lange die Vollsperrung der A14 andauern wird, sei derzeit noch unklar, sagte die Polizei am Freitagmittag. Die Reinigungsarbeiten wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs seien noch nicht abgeschlossen.