Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Ziesar - Auf der Autobahn 2 ist ein Kleintransporter auf ein Stauende aufgefahren. Dabei sind zwei Menschen gestorben, die in dem Fahrzeug saßen, wie die Polizei mitteilte. Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Ziesar und Wollin im Landeskreis Potsdam-Mittelmark am frühen Morgen in Fahrtrichtung Berlin.

In der Folge bildete sich ein Stau, der sich laut Polizeiangaben bis nach Sachsen-Anhalt erstreckt. Die Autobahn wurde in dem Abschnitt in Richtung Berlin gesperrt. Laut Polizeiangaben ist die letzte freie Ausfahrt Theeßen.