Porta Westfalica - Ein mit 23 Tonnen Hühnermist beladener Lastwagen hat in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 2 in Ostwestfalen für eine Sperrung in Fahrtrichtung Hannover gesorgt. Laut Mitteilung der Polizei durchbrach der Transporter aus dem westlichen Münsterland vermutlich wegen eines geplatzten Reifens die Mittelleitplanke und stürzte einige Meter in die Tiefe. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Ladung verteilte sich auf einer Wiese unterhalb der Unfallstelle.

Während der Bergung musste die A2 (Oberhausen-Hannover) am Morgen in Richtung Hannover komplett gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 200.000 Euro.