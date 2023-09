Bremerhaven - Auf der Autobahn 27 ist am Montagmorgen die Auffahrt der Anschlussstelle Wulsdorf in Richtung Cuxhaven gesperrt. Ein Schwertransport ist mit einem Reifenschaden auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn liegen geblieben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für einen Reifenwechsel könne ein Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden, sollten größere Reparaturarbeiten nötig sein. Die Polizei hält es für möglich, dass die Sperrung bis Mittag anhält.