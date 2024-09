Explodierende Gasflaschen und ein riesiges Feuer hatten vergangene Woche die Fahrbahn auf der A38 regelrecht schmelzen lassen. Die Reparaturen dauern noch an - jetzt steht ein Termin für die Freigabe.

Die A38 bleibt in Richtung Göttingen noch tagelang gesperrt. (Archivbild)

Weißenfels - Die Autobahn 38 zwischen Leipzig und Göttingen bleibt wegen Fahrbahnschäden nahe Weißenfels noch bis Anfang der kommenden Woche gesperrt. Die derzeitigen Planungen würden vorsehen, dass die Saalebrücke möglicherweise am kommenden Montagnachmittag wieder freigegeben werden könne. Das sagte ein Sprecher der bundeseigenen Autobahn GmbH. Das Problem sei, dass die Fahrbahn auf der kompletten Breite in Richtung Göttingen erneuert werden müsse und nicht einzelne Fahrstreifen früher freigegeben werden könnten.

Explodierende Gasflaschen und ein Brand zerstörten die Fahrbahn

In der Nacht zu Freitag war ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Dort stand ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen auf der Saalebrücke nahe der Ortschaft Schkortleben. Der Lastwagen geriet in Brand, mehrere Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Durch das lange Feuer war der Asphalt teilweise regelrecht geschmolzen.

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte, wurde die Fahrbahn bereits abgefräst, so dass die darunter liegende Betonplatte der Brücke untersucht werden konnte. Diese weise keine Schäden auf und es könne damit begonnen werden, die Fahrbahn Schicht für Schicht wieder aufzutragen. Weil dabei aber bestimmte Aushärtezeiten verbunden seien, sei es nicht möglich, die Autobahn in Richtung Göttingen, wie ursprünglich geplant, noch in dieser Woche freizugeben.