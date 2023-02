Erfurt - Die Autobahn 38 ist im Landkreis Nordhausen nach einem Lkw-Unfall in der Nacht weiter in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das Ladegut des Sattelzuges wurde komplett umgeladen, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. Nun erfolge der Einsatz eines Krans, um das Unfallfahrzeug aufzurichten. Auch die zerstörte Mittelleitplanke müsse repariert werden.

Der Schlepper hatte Rapsöl geladen und war am Montagmorgen in Richtung Göttingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zwischen den Anschlüssen Bleicherode und Großwechsungen die Mittelleitplanke durchbrach und umkippte.