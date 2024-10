Ein Lastwagen fängt am Nachmittag auf der Autobahn Feuer. Seit mehreren Stunden ist die A4 an dieser Stelle gesperrt - die Löscharbeiten dauern an.

Dresden - Wegen eines Lastwagenbrands ist die A4 bei Dresden gesperrt. Ein mit Papierrollen beladener Lkw sei am Nachmittag in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Seitdem sei die Autobahn wegen Löscharbeiten zwischen den Anschlussstellen Dresden Neustadt und Dresden Wilder Mann in Richtung Görlitz gesperrt. Auch die Gegenrichtung war demnach für rund drei Stunden gesperrt, konnte am frühen Abend aber wieder freigegeben werden.

Demnach gab es vermutlich wegen eines technischen Defekts einen Brandausbruch im Motorraum des Fahrzeugs. Der Fahrer sei auf den Standstreifen gefahren und konnte sich aus dem Fahrzeug retten, bevor der ganze Lastwagen Feuer fing. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens am Lastwagen liegen laut Polizei bei 100.000 Euro.