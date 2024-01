A7 Richtung Süden am Wochenende vor Elbtunnel einspurig

Hamburg/Hannover - Fahrer auf der Autobahn 7 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen und dem Elbtunnel müssen am Wochenende mehr Zeit einplanen. Im Bauabschnitt Altona sei ein weiterer Schaden an der Entwässerungsrinne festgestellt worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Deshalb werde die Autobahn Richtung Süden zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, nur auf einem Streifen befahrbar sein.

Am Samstag um 7.00 Uhr beginne die Einrichtung der Verkehrsführung. Die Verkehrsteilnehmer werden den Angaben zufolge gebeten, sicherheitshalber mit mehr Fahrzeit zu rechnen oder auf die weiträumige Umleitungsstrecke auszuweichen.