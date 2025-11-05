Ein Lkw-Fahrer stirbt bei einem Unfall, für die Bergungsarbeiten wird die Autoahn gesperrt.

Chemnitz (dpa/sn) Ein Lkw-Fahrer ist auf der A72 bei einem Unfall gestorben. Der Mann kam in der Nacht auf Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache auf freier Strecke zwischen Stollberg und Chemnitz von der Straße ab und fuhr in den Graben. Nach Polizeiangaben starb er noch an der Unfallstelle.

Die A72 wurde für die Bergungsarbeiten erst einspurig, dann zweispurig gesperrt, die Arbeiten dauern am Morgen noch an.