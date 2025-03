Halle - Die Anschlussstelle Coswig der A9 in Fahrtrichtung Berlin wird am Donnerstag (16.00 Uhr) wieder freigegeben. Ursprünglich sollte die Sperrung bereits am Montag aufgehoben werden, doch Verzögerungen beim Bau einer provisorischen Zufahrt machten eine Verlängerung nötig, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nordost mitteilte.

Von Ostern bis Weihnachten Bauarbeiten auf der A9

Seit dem 3. März war die Anschlussstelle gesperrt – doch die Erleichterung für Autofahrer ist nur von kurzer Dauer. Bereits Anfang April beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten auf einem rund zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen Coswig und Köselitz. Bis Dezember soll dort die Fahrbahn erneuert werden. Neben dem Austausch der Straßendecke werden auch Schilder, Markierungen und Sicherheitseinrichtungen modernisiert.

Die Sanierung sei laut Autobahn GmbH notwendig: Die Fahrbahn habe eine Liegezeit von mittlerweile 22 Jahren und werde täglich von rund 60.000 Fahrzeugen befahren. Zudem haben chemische Reaktionen im Straßenbelag zu Schäden geführt. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf knapp 44 Millionen Euro.

Einschränkungen während Ferien- und Urlaubsverkehr

Während der Bauzeit soll die A9 befahrbar bleiben, allerdings wird der gesamte Verkehr auf die Gegenfahrbahn in Richtung München verlegt. Dadurch stehen je zwei breite Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zudem wird die Anschlussstelle Coswig in Richtung Berlin während der Hauptbauphase erneut gesperrt - hier soll die provisorische Anschlussstelle fungieren.

Wegen der Bauarbeiten bittet die Autobahn GmbH Autofahrer um Geduld und empfiehlt, mehr Zeit für die Strecke einzuplanen.