„Med. Versorgung“ steht auf einem Schild an einem Raum in der Lenné-Grundschule.

Berlin - An einigen weiteren Berliner Schulen sollen ab Februar 2025 Schulkrankenschwestern zum Einsatz kommen. Das teilte Bildungsstaatssekretärin Christina Henke (CDU) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Franziska Brychcy mit. Bis Ende des Jahres soll demnach ein Konzept für den Einsatz der Schulgesundheitsfachkräfte, wie sie offiziell heißen, vorliegen. Dann ist eine Ausschreibung geplant, die sich zunächst an die Schulen im Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ sowie an die Lichtenberger Schulen richtet, die aktuell am bezirklichen Modellprojekt teilnehmen, wie es hieß. Am Landesprogramm nehmen etwa 66 Schulen teil (Stand Dezember 2023).

Im kommenden Jahr stehen demnach eine Million Euro Haushaltsmittel für das Pilotvorhaben zur Verfügung. Schulkrankenschwestern sollen bei kleineren Verletzungen oder Erkrankungen schnell helfen. Auch in Gesundheitsfragen sollen sie beraten, etwa zu richtiger Ernährung oder ausreichender Bewegung. International sind sie in Skandinavien, Polen oder den USA bereits Alltag an Schulen.