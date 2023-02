Abgabe von Wärme an Endverbraucher 2021 deutlich gestiegen

Halle - Sachsen-Anhalts Heizkraftwerke haben 2021 deutlich mehr Wärme an Letztverbraucher abgegeben als noch im Vorjahr. Mit etwa 10,7 Millionen Megawattstunden habe der Zuwachs bei mehr als 15 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Montag mit. Im Vorjahr waren es demnach gut 9,3 Millionen Megawattstunden. Zu Wärmeproduzenten zählen Heizkraftwerke und Blockheizkraftwerke.

Größte Abnehmer waren laut Statistikbehörde die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden. Hier gab es eine Steigerung von rund sieben Prozent auf circa 6,6 Millionen Megawattstunden im Jahr 2021. Für Haushaltskunden einschließlich Wohnungsgesellschaften stieg die abgegebene Wärmemenge um 13 Prozent auf fast 2,4 Millionen Megawattstunden.