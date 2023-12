Mönchpfiffel-Nikolausrieth/Jena - Der nach der Abgabe von Wasser aus der Talsperre Kelbra in Sachsen-Anhalt gestiegene Wasserstand der Helme gefährdet nach Behördenangaben ein Dorf in Thüringen. Betroffen sei der Ortsteil Nikolrausrieth im Kyffhäuserkreis, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag mit. Einsatzkräfte hätten dort Sandsäcke am Flussufer aufgebaut, um ein Überlaufen des Wassers in den kleinen Ort mit etwa 30 Häusern zu verhindern. Zuständige Behörden beider Bundesländer berieten derzeit das weitere Vorgehen, konkret, ob der in Sachsen-Anhalt liegende Helme-Deich gezielt geöffnet werden solle.

Damit soll das Wasser auf umliegende Felder geleitet werden. Das Dorf Mönchpfiffel-Nikolausrieth liegt direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Die Situation habe sich in den vergangenen Stunden entwickelt, sagte ein Sprecher des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena. Nach Angaben des Landratsamtes Kyffhäuserkreis gefährdet der hohe Wasserstand der Helme auch den Ort Heygendorf. Es bestehe aber keine akute Gefahr, sagte ein Sprecher. Die kritischen Stellen würden laufend beobachtet, das Landratsamt befinde sich in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Von der Situation am Helme-Ufer in Nikolausrieth hatte sich am Donnerstag auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ein Bild gemacht. Der nahe der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen gelegene Stausee Kelbra am Kyffhäusergebirge war nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen über Weihnachten vollgelaufen. Die Talsperre hat die Hauptaufgabe, das Helme-Unstrut-Tal vor Hochwasser zu schützen. Aus dem Talsperrensystem soll kontrolliert Wasser abgegeben werden.