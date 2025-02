Was steht am Freitag auf der Tagesordnung im Landtag von Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Im Landtag von Sachsen-Anhalt geht es am Freitag um die Zukunft der Krankenhäuser. Die Linke fordert die Landesregierung auf, einen Krankenhausgipfel einzuberufen. Sie soll zügig eine nachhaltige, soziale und gemeinwohlorientierte Krankenhausplanung vorlegen und mit einem Rettungsschirm Kliniken in finanzieller Schieflage stabilisieren.

Außerdem steht eine Debatte zum Kurs in der Migrationspolitik auf der Tagesordnung. Die AfD beklagt eine „anhaltende Ignoranz gegenüber dem Wählerwillen“. Sie sieht eine rot‐grüne Blockadehaltung, drängende Probleme in Deutschland müssten „ohne sogenannte Brandmauern“ angegangen werden, heißt es in der Begründung für die Aktuelle Debatte.