Magdeburg - Nach dem bekannt gewordenen Treffen radikal rechter Kreise mit AfD-Funktionären will die SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt im Parlament über Konsequenzen beraten. Es sei erforderlich, das Treffen und die davon ausgehende Bedrohung zu erörtern, heißt es in einem Antrag, der am Donnerstag auf der Tagesordnung steht (10.40 Uhr). Zuvor findet im Parlament die Befragung der Landesregierung statt.

Die AfD-Fraktion hat eine Aktuelle Debatte zur Migrationspolitik angemeldet. Außerdem wollen die Abgeordneten über die Lage der Landwirtschaft beraten.