Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus will in seiner letzten Plenarsitzung des Jahres am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) zahlreiche wichtige Beschlüsse fassen. Geplant sind die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/2025 und eine Verfassungsänderung zur Senkung des Wahlalters auf 16. Zudem stehen der RBB-Staatsvertrag und diverse Gesetze zur Abstimmung. Darunter ist ein novelliertes Polizeigesetz, das der Polizei mehr Möglichkeiten etwa beim Einsatz von Kameras oder Elektroschockpistolen (Tasern) einräumt. Eine neue Bauordnung soll den Bau dringend benötigter Wohnungen vereinfachen.

Der Doppelhaushalt hat ein Volumen von 39,3 Milliarden Euro für 2024 und von 40,5 Milliarden Euro für 2025. So hohe Ausgaben gab es noch nie. Ein großer Posten sind Zuweisungen an die Bezirke (jeweils rund 11 Milliarden Euro), besonders viel Geld fließt auch für Personal und Investitionen. Da die Schuldenbremse gilt, wird der Etat nicht über neue Kredite finanziert. Vielmehr werden bestimmte Rücklagen aufgebraucht - die in Zukunft dann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wegen der Vielzahl von Vorhaben und der aktuellen Krankheitswelle, die auch Abgeordnete betrifft, ist die Dramaturgie der Plenarsitzung ungewöhnlich. Zuerst sollen der Haushalt und alle Gesetze und Beschlüsse lediglich beraten werden. Die Abstimmungen darüber sollen dann ab etwa 20.00 Uhr am Abend stattfinden. Daran teilnehmen sollen - soweit möglich - auch kranke Abgeordnete, die sich vorher noch zu Hause erholten. Wichtig ist das nicht zuletzt, weil für die Verfassungsänderung zum Wahlalter 16 eine Zwei-Drittel-Mehrheit aller 159 Abgeordneten nötig ist.