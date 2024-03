Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus berät am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) über Frauenpolitik in Berlin. Anlass ist der bevorstehende Internationale Frauentag am 8. März. Die Abgeordneten wollen sich auf Antrag aller Fraktionen gleich zu Beginn der Plenarsitzung in der Aktuellen Stunde mit dem Thema beschäftigen.

Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem die Diskussion über die Hauptstadtzulage und die Frage, ob sie auch an Mitarbeiter freier Träger gezahlt werden soll. Debattiert wird auch über die Tätigkeitsberichte des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die Jahre 2020 bis 2022.