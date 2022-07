Abi-Durchschnitt wie im Vorjahr bei 2,38: Bestnoten bei 1,5

Hannover - Die Abiturienten in Niedersachsen haben in diesem Schuljahr die Abschlussprüfungen mit Gesamt-Notendurchschnitt von 2,38 absolviert und damit genauso gut wie im Vorjahr. 672 Schülerinnen und Schüler erreichten die Abiturnote 1,0, wie das Kultusministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte.

28.805 der rund 30.000 zu den Prüfungen zugelassenen Schülerinnen und Schüler haben bestanden, 4,3 Prozent somit nicht. Im Vergleich zu den Vorjahren sei dies ein guter Wert, im vergangenen Jahr lag dieser allerdings noch bei 2,9 Prozent.

12,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichten einen Abitur-Notendurchschnitt von 1,5 und besser, 31,6 Prozent von 2,0 und besser. Die höchste Punktzahl erzielte ein Schüler eines Gymnasiums in Winsen (Landkreis Harburg).

Niedersachsens Abiturienten konnten sich über eine bessere Mathe-Note freuen, da die Bewertung der schriftlichen Prüfungen bereits vor einigen Wochen um einen Punkt angehoben wurde, weil für die Bewältigung der Aufgaben zu wenig Zeit zur Verfügung stand. Ein Punkt entspricht einer Drittelnote.