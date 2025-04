Berlin - Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke an der A100 im Berliner Westen und der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke kommt nach Angaben der Autobahn GmbH weiter voran. Momentan würden abgebrochene Betonteile am Boden zerkleinert und Schritt für Schritt in Zwischenlager oder Recyclinganlagen abtransportiert, sagte ein Sprecher am Morgen auf Anfrage.

Die teils großen Betonelemente waren im Zuge des Abrisses in ein sogenanntes Fallbett aus Sand gefallen, das die S-Bahngleise unter den Brücken vor Beschädigung schützt. Die zerkleinerten Trümmer werden nach Beton, Stahl oder Plastik getrennt und komplett recycelt, so die Autobahn GmbH.

Abriss bis Donnerstag geplant

Der Abriss der Ringbahnbrücke hatte am Samstagmorgen mit einem Tag Verzögerung begonnen und soll bis Donnerstag beendet sein. Am Samstagabend begann auch der Abriss der etwas weiter nördlich auf der A100 gelegenen Westendbrücke. Die Bauarbeiten rund um beide Brücken können jeweils in einem Livestream verfolgt werden.

Sperrung Mitte März

Die Ringbahnbrücke war Mitte März aus Sicherheitsgründen kurzfristig komplett gesperrt worden. Ein seit langem bekannter Riss hatte sich überraschend vergrößert. Wenige Tage später wurde auch die S-Bahntrasse unter der Brücke gesperrt. Beide Brücken sollen neu gebaut werden. Wie lange das dauert, ist offen.