Chemnitz - Mit einer Bergparade und einem Rave unter freiem Himmel verabschiedet sich Chemnitz am Samstag als Kulturhauptstadt Europas 2025. Zunächst geht es am Nachmittag (14.00 Uhr) adventlich zu, wenn - wie in der Region Brauch - mehr als 1.000 Trachtenträger begleitet von Musik durch die Stadt ziehen. Die Bergparaden zählen zum immateriellen Kulturerbe. Am Abend (20.00 Uhr) wird dann auf einer Bühne am Karl-Marx-Monument unter dem Titel „Feierabend!“ auf das Kulturhauptstadtjahr zurückgeblickt. Neben Videos und Musik wird dazu eine Tanzcompagnie aus Oulu in Finnland erwartet. Die Stadt trägt zusammen mit Trenčín in der Slowakei 2026 den Kulturhauptstadttitel.

Der Abend klingt dann mit einem Rave unter freiem Himmel aus. Ab 21.00 Uhr soll die Brückenstraße am Marx-Monument zur Tanzfläche werden. Dazu legen verschiedene DJs auf. Wer davon noch nicht genug hat, kann in mehreren Clubs der Stadt noch bis in den Morgen hinein feiern.