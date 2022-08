Abschiedsspiel von Claudio Pizarro live im TV

Bremen - Das Abschiedsspiel von Werder Bremens Club-Legende Claudio Pizarro wird am 24. September (17.30 Uhr) live auf Sat.1 übertragen. Dies teilte der Sender am Mittwoch mit. Zum letzten Auftritt des Peruaners im Bremer Weserstadion werden unter anderem Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, Franck Ribery oder auch Per Mertesacker erwartet. Es treten drei Mannschaften (Werder, Team International und das FC Bayern Legendenteam) in 3x30 Minuten gegeneinander an.

Pizarro spielte zwischen 1999 und 2020 für Werder Bremen, dem FC Bayern München ein Jahr beim 1. FC Köln. In 489 Liga-Einsätzen kam der 43-Jährige auf insgesamt 197 Tore. Zudem ist er mit über 40 Jahren der älteste Bundesliga-Torschütze.