Freyburg - An diesem Sonntag geht in Freyburg (Burgenlandkreis) das große Winzerfest mit einem Festzug zu Ende. Das am Freitag eröffnete Weinfest gilt als das größte in Mitteldeutschland. Am Sonntag sollte als ein Höhepunkt auch die neue Gebietsweinkönigin von Saale und Unstrut gekürt werden.

Der Weinbauverband Saale-Unstrut hatte mitgeteilt: „Seit nunmehr 90 Jahren wird in Freyburg Winzerfest gefeiert. Damals diente es dazu, dass die Winzer die Keller leeren, um Platz für die neue Ernte zu schaffen.“ Während des Festes gibt es in der Innenstadt Freyburgs viele Marktstände, an denen Wein und Sekt ausgeschenkt wird. Auf mehreren Bühnen werden Tänze, Akrobatik, Schlagermusik und Rock präsentiert. Zudem werden mittelalterliche Handwerkskünste gezeigt.