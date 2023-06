Hannover - Beim Abschluss des Sparkassentags in Hannover werden am Donnerstag (9.30 Uhr) unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner und CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz erwartet. Ebenfalls wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zu Gast sein. Am Mittwoch hielten unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck Reden. Beim Sparkassentag stehen unter anderem die Themen Inflation und Ukraine-Krieg sowie der Ausbau erneuerbarer Energien im Vordergrund.