Zwickau - Der FSV Zwickau hat die Abstiegsentscheidung in der 3. Fußball-Liga noch einmal vertagt. Nach fünf sieglosen Spielen gewannen die Westsachsen am Samstag gegen Waldhof Mannheim mit 3:1 (0:1). Mit nun 31 Zählern verließ Zwickau den letzten Platz in der Tabelle, hat aber drei Spieltage vor Schluss sieben Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Dominik Martinovic (11. Minute) traf nach einem weitergeleiteten Eckball vor 3984 Zuschauern zur frühen Mannheimer Führung. Zwickau glich durch Noel Eichinger (50.) aus. Dann drehte Dominic Baumann (60./70.) mit einem Doppelschlag das Spiel: Erst traf er per Elfmeter, dann aus dem Spiel heraus.

Im ersten Spiel nach dem Urteilsspruch des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der das abgebrochene Spiel gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2 gewertet hatte, lag der FSV frühzeitig zurück. Das Tor hätte so nicht fallen dürfen, da vor der Ecke ein Foulspiel vorlag. Dann hatte Johan Gomez (35.) die Chance zum Ausgleich, doch Gästekeeper Jan-Christoph Bartels konnte den Ball gerade noch um den Pfosten lenken.

Nach dem Wechsel landete eine Flanke vor den Füßen von Eichinger (50.), der aus halbrechter Position den Ball aus Nahdistanz ins Tor wuchtete. Dann wurde der agile Eichinger (59.) an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht, Baumann (60.) verwandelte den Strafstoß in die Mitte des Tores zur Führung. Zehn Minuten später war erneut Baumann zur Stelle: Nach gekonnter Annahme mit der Brust drehte er sich und schoss den Ball ins linke untere Eck.