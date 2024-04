Eisenach - Der ThSV Eisenach hat nach zwei Siegen wieder ein Ligaspiel verloren und so wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen lassen. Gegen den TBV Lemgo-Lippe verlor der Handball-Bundesligist mit 25:30 (11:16). Vor 3030 Zuschauern wurde Tim Suton vom TBV mit sechs Treffern bester Werfer. Ebenfalls sechsmal traf der frisch für die DHB-Auswahl nominierte Marko Grgic vom ThSV Eisenach.

Eisenach fehlte es von Beginn an vor allem an erfolgreichen Angriffen, sodass Lemgo schnell mit drei Toren Unterschied führte. Das lag nicht zuletzt an TBV-Torhüter Finn Zecher, der in der ersten Hälfte fast 40 Prozent der Eisenacher Würfe entschärfte. Die Eisenacher Torhüter kamen zusammen nur auf rund 16 Prozent. Dies führte zu einem Halbzeitstand von 11:16.

In der zweiten Hälfte ging es für die Wartburgstädter weiter bergab. Schon in der 46. Minute führte die Mannschaft aus Lemgo mit acht Treffern Vorsprung. Auch wenn das Team von Misha Kaufmann in dieser Phase immer wieder mit einem zusätzlichen Feldspieler agierte, konnte sie keinen Druck aufbauen und war im Angriff nicht gefährlich genug. In den letzten fünf Minuten gelang der Eisenacher Mannschaft noch ein kleiner Endspurt und auf vier Tore heranzukommen, es reichte letztendlich aber nur für ein 25:30.