Potsdam - Die Abstimmung im Brandenburger Landtag zur erneuten Erklärung einer Notlage für die Aufnahme neuer Kredite ist auf eine Sondersitzung am kommenden Mittwoch verschoben worden. Zuvor müsse der Haushaltsausschuss am Montag nach einer schriftlichen Anhörung von Experten eine Empfehlung für den Landtag abgeben, teilte der Landtag am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Entscheidung in der Plenarsitzung am Freitag geplant.

Die rot-schwarz-grüne Koalition will als Konsequenz aus dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ihr Hilfspaket mit Schulden in Höhe von zwei Milliarden Euro absichern. Dazu soll der Landtag für das Jahr 2024 erneut eine Notlage wegen der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der hohen Inflation erklären. Dies erlaubt als Ausnahme von der Schuldenbremse die Aufnahme neuer Kredite. Mit dem Brandenburg-Paket sollen mit Krediten bis zu zwei Milliarden Euro Kommunen, Familien und Unternehmen unterstützt werden.