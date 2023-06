Chemnitz - Eine Achtjährige ist am Donnerstag in Chemnitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Als das Kind eine Kreuzung im Stadtteil Kaßberg überquerte, wurde es von dem Wagen erfasst, wie die Polizei berichtete. Am Steuer saß eine 18-Jährige. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details zum Unfallhergang teilte die Polizei auch auf Nachfrage zunächst nicht mit.