Groß Düben - Acht Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren haben kurz vor dem Jahreswechsel einen Großbrand in einer Lagerhalle in Groß Düben im Landkreis Görlitz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, warf ein 15-Jähriger einen Feuerwerkskörper durch ein Fenster in die Halle, in der rund 400 Strohballen gelagert waren. Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Flammen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpfte bis in die Vormittagsstunden gegen den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gegen die Beteiligten wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.