Dresden - Acht Menschen sind bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in Dresden verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß zunächst das Auto einer 53-Jährigen am Montagabend beim Linksabbiegen an der Kreuzung Grunaer Straße und Blüherstraße mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kollidierte dann das Auto des Mannes auch noch mit einem dritten Wagen, der gerade auf der Blüherstraße wartete.

Alle drei Fahrer sowie vier Frauen, die in zwei der beteiligten Autos saßen, erlitten leichte Verletzungen. Wegen des Unfalls wurde die Straße für rund zwei Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird laut Polizei bislang auf rund 15.000 Euro geschätzt.