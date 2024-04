Wiesmoor - Bei einem Feuer in einem ehemaligen Hotel im ostfriesischen Wiesmoor sind acht Menschen leicht verletzt worden. Es handelt sich dabei um Bewohner des Gebäudes, in dem es inzwischen Sozialwohnungen gibt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Bewohner erlitten demnach durch das Feuer am Samstag Rauchgasvergiftungen.

Der Brand brach in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Polizei vermutete aber einen technischen Defekt. Feuerwehrleute hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Wegen des Einsatzes mit rund 200 Einsatzkräften war die Hauptstraße von Wiesmoor mehrere Stunden gesperrt.