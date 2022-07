Acht Verletzte bei schwerem Unfall auf Autobahn 7

Seesen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Seesen im Landkreis Goslar sind acht Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Die Verletzten kamen per Rettungswagen, einer mit dem Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte im Landkreis Northeim waren insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Reisebus. Die 29 Fahrgäste blieben unverletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zwischenzeitlich wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Reisebus in einer Baustelle aus auf ein vorausfahrendes Auto auf, der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Bus fuhr weiter und kollidierte mit vier weiteren Fahrzeugen. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen einen Wagen im Gegenverkehr. Das komplette Unfallgeschehen erstreckte sich über eine Strecke von etwa eineinhalb Kilometern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Autobahn wurde für den Verkehr freigegeben, die Fahrbahn in Richtung Norden war am frühen Nachmittag frei. Die Autos stauten sich zunächst aber noch auf einer Länge von etwa 20 Kilometern. In Richtung Kassel waren die Fahrbahnreinigungsarbeiten ebenfalls abgeschlossen, die Vollsperrung wurde knapp eine Stunde nach der Gegenrichtung aufgehoben. Dort standen die Autos zunächst noch auf etwa zehn Kilometern im Stau. Die Autobahnpolizei hatte dazu geraten, das Gebiet zu umfahren.