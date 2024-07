Ein Auto gerät in den Gegenverkehr, es kommt zur Kollision - und mehrere Menschen werden verletzt. Unklar ist noch, wie schwer die Verletzungen sind und was genau passiert ist.

Ein Auto gerät in Werlte in den Gegenverkehr - acht Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Werlte - Bei einem schweren Unfall in Werlte im Landkreis Emsland sind insgesamt acht Menschen verletzt worden. Unklar war zunächst, wie schwer die Verletzungen waren, auch Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst unbekannt, wie ein Polizeisprecher heute sagte. Ein Auto sei am Morgen in den Gegenverkehr geraten und mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz.