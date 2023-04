Achte Niederlage in Serie: Niners verlieren gegen Rostock

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz können in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Am Sonntag verloren die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore vor heimischer Kulisse gegen den Tabellennachbarn Rotock Seawolves mit 69:71 (35:35) und verlieren den Playoff-Platz immer weiter aus den Augen. Es war die achte Pleite hintereinander seit dem Ausscheiden der Sachsen aus dem Europacup. Jonas Richter, Nelson Weidemann, Kevin Yebo und Mindaugas Susinskas (alle 12) punkteten bei den Niners zweistellig. Erfolgreichster Werfer der Rostocker war Tyler Nelson mit 16 Punkten.

Bei Chemnitz konnte Kapitän Richter nach seiner Verletzungspause erstmals wieder mitwirken. Das tat dem Spiel der Niners gut, denn die Anfangsphase gehörte ihnen. Doch bereits Mitte des ersten Viertels übernahmen die Ostseestädter die Initiative, gingen in Führung und bauten diese bis zum Ende auf 15:12 aus. Relativ ausgeglichen verlief auch der zweite Abschnitt, den nun die Sachsen für sich entscheiden konnten. Doch nach der Pause spielte fast nur noch Rostock. Zwei Minuten vor dem Ende führten die Gäste mit sieben Punkten, nachdem zuvor die Niners wenigstens einmal kurz in Führung gelegen hatten. Immerhin stemmten sie sich gegen die drohende Niederlage, kamen noch einmal bis auf einen Punkt heran, schafften es aber in den Schlusssekunden nicht mehr, den zwei-Punkte-Rückstand zu egalisieren.