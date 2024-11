Jamal Musiala mag es rasant. Am Sonntag stieg er in die Achterbahn.

Freiburg/Rust - Nach dem Tor-Festival gegen Bosnien-Herzegowina hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Fußball-Nationalspielern einen freien Nachmittag mit Achterbahn-Spaß genehmigt. Die Bayern-Profis Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané gehörten wie Robert Andrich vom deutschen Meister Bayer Leverkusen zu der Gruppe von 17 DFB-Stars, die sich im Europa-Park Rust einen Adrenalin-Kick im rasanten Fahrgeschäft holte.

Im Anschluss an das übliche morgendliche Regenerationstraining hatte es das Freizeitangebot für die Profis gegeben. Für den Abend war ein gemeinsames Essen aller Spieler mit dem Trainer- und Betreuerstab geplant.

Die Nationalmannschaft hatte am Samstag mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina den Gruppensieg in der Nations League perfekt gemacht.

Letzte Prüfung in Budapest

Am Montag fliegt der DFB-Tross nach Budapest, wo einen Tag später (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn das letzte Länderspiel des Jahres ansteht. Der Gegner im Viertelfinale der Nations League wird am Freitag von der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon ermittelt. Die K.o.-Runde steht im März als Auftakt des Länderspieljahres 2025 an.