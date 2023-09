Walsrode - Ein acht Jahre altes Kind ist in Walsrode im Heidekreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei den ersten Erkenntnissen nach mit seinem Fahrrad von einem Radweg plötzlich auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer habe am Samstag noch vergeblich versucht, mit seinem Wagen auszuweichen. Ein Hubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Fahrer kam wegen des Ausweichmanövers von der Straße ab, sein Auto prallte frontal gegen einen Baum, der Mann sei leicht verletzt worden.