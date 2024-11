Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt einen Jungen in Berlin-Gesundbrunnen an. Das Kind wird schwer am Rücken verletzt.

Berlin - Ein achtjähriger Junge ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er kam mit Verletzungen am Rücken am Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge verließ das Kind das Auto seines Vaters, das in zweiter Reihe stand, und betrat plötzlich die Straße. Der 36 Jahre alte Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen.