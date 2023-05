ADAC erwartet in Sachsen-Anhalt volle Straßen zu Pfingsten

Magdeburg - Am Pfingstwochenende ist auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt verstärkt mit Staus zu rechnen. Laut ADAC Sachsen-Anhalt kommt es vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Pfingstmontag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. „Das Pfingstwochenende zählt zu den staureichsten des Jahres“, sagte eine Sprecherin. Viele Menschen würden das verlängerte Wochenende für Ausflüge und Kurzurlaube nutzen.

Besonders groß sei die Staugefahr im Bereich der Baustellen auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Irxleben sowie Lostau und Burg-Zentrum. Auch auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West/Merseburg und Halle (Saale), auf der A14 Leipzig - Magdeburg, auf der A36 am Autobahnkreuz Bernburg - Vienenburg und der A38 Halle - Göttingen könne es aufgrund von Baustellen vermehrt zu Verzögerungen kommen.