Dresden - Zu Beginn der Osterferien rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen in Sachsen. Vor allem an Gründonnerstag und Karfreitag träfen Urlauber, Pendler und Osterausflügler dort aufeinander, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Beide Tage zählten auch im Freistaat zu den verkehrsreichsten im Jahr. Da sich der Osterreiseverkehr nicht allein auf die Straße konzentriere, sei die Abwendung des Streiks im Bahnverkehr und die Schlichtung des Konflikts im Flugbereich „die gute Nachricht“.

Voll wird es den Angaben nach auf den Autobahnen A4 und A17 in Richtung Polen und Tschechien. „Die meisten Urlauber sind jedoch unterwegs in die Alpen, in südliche Länder oder an die Küsten.“ Besondere Belastung erwartet der ADAC für das Kreuz Chemnitz, zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Dresden-West sowie den Abschnitt Dresden-Görlitz (alle A4) sowie am Dreieck Nossen (A14), bei Pirna (A17) und an der Grenze zu Tschechien (beide (A17) sowie Hermsdorfer Kreuz (A4). Abhängig vom Wetter rechnet der ADAC zudem mit regem Ausflugsverkehr - auch per E-Bike oder Fahrrad.