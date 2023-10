Ferienbeginn im Norden, Ferienende in Nordrhein-Westfalen - auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen wird es am Wochenende voll. Die Knackpunkte sind bekannte Stellen.

Hannover - Zum Beginn der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen. Ab dem Freitagnachmittag, aber auch am gesamten Samstag und am Sonntag könne es immer wieder zu Staus kommen, teilte der ADAC mit. Besonders in Bereichen mit vielen Baustellen sollten sich Autofahrer auf längere Wartezeiten einstellen. Dies betreffe unter anderem die A1 in den Bereichen Osnabrück, Bramsche und Wildeshausen-Nord, die A2 im Bereich Helmstedt und die A7 bei Bad-Fallingbostel und im Dreieck Drammetal.

Auch in und um die Ballungsräume von Hannover, Bremen und Hamburg wird es nach Angaben des ADAC erfahrungsgemäß wieder voll. Neben Niedersachsen und Bremen starten auch die Schüler in Hamburg und Schleswig-Holstein in die Ferien. In Nordrhein-Westfalen geht die Ferienzeit zu Ende. Es ist daher mit einem erhöhten Rückreiseverkehr entlang der Nord-Süd-Verbindungen über die A1 und die A7 zu rechnen.