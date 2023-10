Magdeburg - Autofahrer müssen sich laut ADAC zu Beginn der Herbstferien in Sachsen-Anhalt ab Freitagnachmittag auf volle Straßen einstellen. Vor allem die Autobahnen würden voll werden, zudem führten Baustellen zu Engpässen und vielen Staus, teilte der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Besonders auf der A2, der A9 und der A14 seien Behinderungen zu erwarten, hieß es.

Wie schon in den Sommerferien geht der ADAC davon aus, dass besonders viele Menschen mit dem Auto verreisen werden, etwa an die Nord- und Ostsee. In den sechs Ferienwochen im Juli und August hatte es den Angaben zufolge auf den Autobahnen Sachsen-Anhalts 1294 Staus gegeben. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, hieß es.

Die Herbstferien in Sachsen-Anhalt beginnen am 16. Oktober und dauern bis 30. Oktober, wobei der 31. ein Feiertag ist. Am Reformationstag wird es wohl die größte Rückreisewelle geben, wie es hieß.