Am Wochenende startet mit dem Ferienbeginn der Osterreiseverkehr. Der ADAC rechnet vor allem am Freitag und Samstag mit vollen Straßen und hat einen Tipp.

Potsdam/Berlin - Mit dem Beginn der Osterferien rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen - auch in Berlin und Brandenburg. „Wer an diesem Wochenende unterwegs ist, muss mit spürbar mehr Verkehr und mehr Staus als an den Vorwochenenden rechnen“, hieß es in einer ADAC-Mitteilung. In Berlin und Brandenburg sei insbesondere der Berliner Ring (A10) staugefährdet. Auch die A9 in Richtung Süden und die A12 Richtung Frankfurt (Oder) seien traditionell häufig von Staus über Ostern betroffen.

In neun Bundesländern beginnen mit dem Wochenende die Osterferien. Freitagnachmittag und Samstagvormittag dürfte es nach Angaben des ADAC besonders voll auf den Straßen werden. „Der Sonntag dürfte ein guter Reisetag sein. Da erwartet der ADAC nur wenig Verkehr“, hieß es in der ADAC-Mitteilung.