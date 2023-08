ADAC-Regionalvergleich: Tanken in Sachsen mit am teuersten

München/Dresden - Tanken ist im bundesweiten Vergleich derzeit in Sachsen mit am teuersten. „1,872 Euro werden hier im Schnitt je Liter Super E10 fällig. Auch beim Diesel ist Sachsen in negativer Hinsicht vorne mit dabei: Ein Liter kostet durchschnittlich 1,796 Euro“, teilte der ADAC am Donnerstag mit. Etwas teurer sei Diesel nur in Brandenburg mit 1,811 Euro pro Liter. In Rheinland-Pfalz kostet Diesel momentan 1,728 Euro pro Liter - bundesweit der geringste Wert. Für die Untersuchung hat der ADAC nach eigenen Angaben die Preisdaten von mehr als 14.000 Tankstellen ausgewertet. Die ermittelten Preise würden eine Momentaufnahme darstellen, hieß es.