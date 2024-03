Auf insgesamt elf Kilometer staut sich der Verkehr auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin am Hermsdorfer Kreuz.

Erfurt - Autofahrer müssen sich in den bevorstehenden Osterferien in Thüringen auf Staus einstellen. Vor allem am kommenden, ersten Ferienwochenende und über die Ostertage sollten Autofahrer Geduld mitbringen, teilte der ADAC Hessen-Thüringen am Mittwoch mit. Gemeinsam mit Thüringen starten zehn weitere Bundesländer in die Urlaubszeit.

Laut ADAC ist vor allem an diesem Freitagnachmittag sowie am Samstag und Sonntag bis Mittag mit akuter Staugefahr zu rechnen. Besonders voll könne es rund um den Großraum Erfurt, das Hermsdorfer Kreuz sowie auf den Fernverbindungen A71 und A73 werden, hieß es. Insbesondere im Bereich von Baustellen müsse mit Behinderungen gerechnet werden. Auch zum Osterwochenende könne es eng auf den Autobahnen werden.

„Wer stressfrei in den Osterurlaub starten möchte, sollte die verkehrsreichen Wochenenden umgehen und antizyklisch starten“, empfahl der ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda. Der ADAC Hessen-Thüringen rechnet mit vielen Urlaubern, die Richtung Süden in die Alpen oder in südlichere Länder sowie an die Küsten unterwegs sind.