Tragödie am Mont Blanc: Weltmeisterin Adèle Milloz (†26) tot

Adèle Milloz wurde nur 26 Jahre alt: Die Skibergsteig-Weltmeisterin aus Frankreich wurde am Wochenende von Bergsteigern leblos am Mont Blanc gefunden. Es gibt ein weiteres Opfer.

Mont Blanc/DUR - Adèle Milloz ist tot - die frühere französische Weltmeisterin im Skibergsteigen ist offenbar tödlich verunglückt. Wie französische Medien berichten, wurden Adèle Milloz (26) und ihre Begleiterin (30) bereits am vergangen Wochenende tot geborgen. Ersten Annahmen zufolge soll es sich um einen Unfall gehandelt haben, der sich demnach auf einer klassischen Bergsteigerroute im Mont-Blanc-Massiv ereignet haben soll.

Adèle Milloz tödlich verunglückt

Noch sei völlig unklar, wie es zu dem Unglück kam. Laut einem Bericht der "Daily Mail", sollen die beiden Frauen am Freitag zum Gipfel Aiguille du Midi (3.842 Meter) unterwegs gewesen sein. Dabei seien sie abgestürzt. Ein Erdrutsch wird als Unglücksursache vermutet.

Bergsteiger seien auf der Chamonix-Seite des Berges auf die beiden leblosen Körper gestoßen und hätten sofort Polizei und Bergretter informiert. Mit einem Helikopter wurde das Gebiet nach weiteren Opfern abgesucht.

Adèle Milloz wuchs in den Bergen auf und kannte sich in den Alpen eigentlich bestens aus. Vor fünf Jahren gewann die Skibergsteigerin an den Militärwinterspielen in Sotschi Gold im Einzel- und im Teamsprint. 2019 beendete sie ihre Profikarriere und begann eine Ausbildung zur Hochgebirgsführerin.